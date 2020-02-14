Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Египте

Первый случай заражения новым коронавирусом выявили в Египте, сообщило министерство здравоохранения и народонаселения страны.

Отмечается, что Египет – первое из государств Африки, где был зафиксирован случай заражения новым вирусом, сообщает ТАСС.

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По состоянию на 14 февраля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тыс., из них 1 тыс. 380 человек скончались, 6 тыс. 723 излечились и выписаны из больниц.

В США не исключили заражения коронавирусом двух третей населения Земли.

Ранее первый случай смерти местного жителя от коронавируса был зафиксирован в Японии.