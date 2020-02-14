В США не исключили заражения коронавирусом двух третей населения Земли

Американский ученый, соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида и эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини утверждает, что заразиться новым коронавирусом могут около двух третей населения Земли.

В ведомстве пояснили, что кровь идущих на поправку пациентов содержит большое количество антител, эффективных в борьбе с коронавирусом. Плазма крови доноров проходит специальную процедуру, в ходе которой происходит инактивация опасных вирусов. После этого плазма с антителами вводится тяжело больному пациенту, передает ТАСС.

«На первом этапе методику лечения особой плазмой крови применили на трех пациентах Первой народной больницы в районе Цзянся (город Ухань), к настоящему времени вместе с последующими случаями общее число проходивших такое лечение пациентов превысило 10», – отмечается в заявлении.

«Клиническая картина изменилась, в течение 12-24 часов после такой терапии лабораторные исследования подтвердили значительное снижение индикаторов воспалительных процессов. Доля лимфоцитов в крови возросла, степень ее насыщения кислородом также повысилась, показатели вирусной нагрузки на организм стали лучше, а клиническая картина тоже улучшилась», – говорится в сообщении.

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Методика была разработана компанией China National Biotec Group (CNBG), которая является подразделением одного из крупнейших фармакологических конгломератов Китая Sinopharm.

В комитете считают, что методика может стать эффективным способом терапии на первом этапе, пока человечество не разработает вакцину и эффективные лекарства от пневмонии нового типа. Об успешности этой методики заявил главный врач больницы «Цзиньиньтань» (Ухань) Чжан Динъюй, который призвал поправляющихся от болезни массово сдавать кровь.

Напомним, по данным на утро 13 февраля, в Китае зарегистрировали 59 тыс. 833 случая заболевания (15 тыс. 103 случаев без лабораторного подтверждения в КНР). Умерли 1368 человек. Общее число заболевших в мире достигло 60 тыс. 276 человек.

При этом в КНР утверждают, что китайские медики разработали якобы эффективный способ лечения коронавирусной пневмонии.

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