Голунова направят на психиатрическую экспертизу

Журналиста Ивана Голунова направят на психолого-психиатрическую экспертизу, заявил его адвокат.

Голунова направят на исследование по требованию Следственного комитета, уточнил защитник, передает ТАСС.

Сам журналист сообщил, что проходил психиатрическую экспертизу в 2013 году, отклонений выявлено не было. На основании результатов этого исследования он получил паспорт моряка.

Напомним, в конце января по делу Голунова были арестованы бывшие полицейские Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков, позже уголовное преследование было прекращено, два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина.