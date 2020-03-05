Кремль выразил надежду на наказание убийц посла Карлова

Кремль надеется, что убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова будут наказаны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Москва внимательно наблюдает за этим делом и хочет быть уверена в том, что «заказчики и исполнители убийства российского посла в Турции будут найдены и наказаны, установлены и наказаны по закону», передает ТАСС.

Между тем прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению восьмерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова, передает РИА «Новости».

Ранее прокуратура потребовала оправдать пятерых из 28 обвиняемых по этому делу. Ожидается, что на следующем заседании 31 марта на суде будут заслушаны аргументы защиты.

Напомним, Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

В обвинительном заключении отмечается, что убийство посла является провокацией для нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

В феврале 2020 года российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал о продолжающихся угрозах ему лично и в адрес России.

5 марта в Москве состоятся важнейшие российско-турецкие переговоры между президентами Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом. Речь пойдет, в частности, о разрешении военно-политического кризиса, связанного с боями в сирийском Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предстоящих переговорах.