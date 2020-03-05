Северный флот подтвердил травмы пяти контрактников на учениях

Пять военнослужащих-контрактников получили травмы из-за грубого нарушения техники безопасности во время занятий на полигоне в Мурманской области, заявили в пресс-службе Северного флота.

«Четвертого марта в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области в результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда типа «взрывпакет», пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы», – передает РИА «Новости» сообщение СФ.

В пресс-службе добавили, что всех пострадавших оперативно доставили в лечебные учреждения, где им своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь. Угрозы жизни военнослужащих нет.

Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку.

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