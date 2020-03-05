США запросили у Пригожина несуществующие документы о «вмешательстве» в выборы

Российский предприниматель Евгений Пригожин направил суду американского столичного округа Колумбия письменное заявление, в котором объяснил, что его компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» не может предоставить властям США запрашиваемые в рамках дела о «вмешательстве» в выборы документы, поскольку не обладает ими.

Американская прокуратура ранее запросила у компании в том числе информацию о ее структуре, внутреннюю переписку сотрудников, а также сведения о якобы имевшихся связях между ней и ООО «Агентство интернет-исследований». Власти США утверждают, что до этого фирма предоставила только часть запрошенных в рамках дела материалов. В случае неисполнения требований «Конкорд» может подвергнуться штрафу.

«Я ознакомился с переводом на русский язык судебных запросов от 24 января 2020 года и от 10 февраля 2020 года и могу утверждать, что компания «Конкорд» выполнила оба запроса полностью, предоставив все документы, находившиеся у нее на хранении, под ее контролем или в собственности, которые соответствуют категориям судебных запросов», – передает ТАСС текст письмаПригожина.

«Учитывая практики документооборота, <...> произвести поиск по некоторым категориям запрашиваемых документов не представлялось возможным ввиду их отсутствия», – отметил он.

Пригожин пояснил, что электронные письма компания хранит в течение трех месяцев, после чего те уничтожаются «как на уровне почтового сервера, так и на уровне рабочих станций».

В связи с этим «для «Конкорд» не представляется возможным предоставить переписку по электронной почте за период с 1 января 2014 года по 1 февраля 2018 года». Кроме того, «Конкорд» не ведет учет звонков и сообщений с мобильных телефонов сотрудников.

Пригожин также отметил, что, помимо прочего, поручил главному бухгалтеру компании заняться поиском бумажных и электронных записей о каких-либо платежах в пользу ООО «Агентство интернет-исследований», ООО «Медиасинтез», ООО «Главсеть», ООО «Миксинфо», ООО «Азимут» и ООО «Новинфо» за период с 1 января 2014 года по 1 февраля 2018 года. «Каких-либо записей обнаружено не было», – говорится в заявлении.

Дополнительный поиск в системе «1С», которую компания использует для учета документов о платежах, результатов также не принес.

«Компания «Конкорд» не предоставила документы в ответ на категорию [номер] два судебного запроса от 10 февраля 2020 года, так как компания «Конкорд» не совершала ни прямых, ни косвенных платежей в пользу «Агентства интернет-исследований» в период, обозначенный в судебном процессе», – сообщил Пригожин.

Пригожин также подчеркнул, что с 1 января 2014 года по 1 февраля 2018 года не был ни генеральным директором, ни должностным лицом, ни сотрудником компании «Конкорд менеджмент и консалтинг».

«Соответственно, в распоряжении «Конкорд» не было никаких записей из расписания или распорядка дня, составленных мною или для меня. У «Конкорд» нет никаких документов, которые можно было бы предоставить в ответ на категорию [номер] один судебного запроса от 10 февраля 2020 года», – говорится в заявлении.

Напомним, «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.

В начале марта 2019 года компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» подала в суд ходатайство с требованием к прокурорам представить подробные обвинения во «вмешательстве в выборы в США».

В октябре сообщалось, что судебный процесс по делу компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, начнется в США весной.