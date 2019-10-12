Названа дата начала суда в США по «вмешательству» компании Пригожина в выборы

Судебный процесс по делу компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, начнется в США весной, свидетельствует график рассмотрения дела.

График подписан судьей Дэбни Фридрик. Судя по документу, процесс стартует 6 апреля, передает ТАСС.