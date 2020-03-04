В Верховной раде состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, который прежде занимал пост главы государства, сообщают информационные агентства.

Представители парламентских фракций «Голос» и «Европейская солидарность» требовали дать им выступить в сессионном зале.

К дискуссии, которая началась в президиуме, подключился Порошенко, передает РИА «Новости».

Позднее он подошел к Зеленскому. Содержание разговора неизвестно, но после беседы Зеленский и Порошенко пожали друг другу руки.

Верховная рада Украины в среду отправила в отставку премьера Алексея Гончарука. Новым главой правительства стал Денис Шмыгаль. Кроме того, был утвержден новый состав правительства Украины.

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