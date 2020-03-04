Муфтий Татарстана объяснил позицию по поправке о государствообразующем народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что не высказывался против поправки к Конституции России, содержащей понятие «государствообразующий народ», а только выразил сомнение относительно ее формулировки, сообщили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана.

«К сожалению, мое личное высказывание в рамках дискуссии по поправкам к законопроекту об изменениях в конституции получило слишком разные, в том числе и некорректные, комментарии… Если говорить в целом о поправках к конституции, внесенных президентом страны Владимиром Путиным, то многие из них я разделяю и буду голосовать за них. Тем более, что мы видим какое большое внимание Владимир Владимирович уделяет возрождению духовности, поддержке инициатив традиционных конфессий», – передает РИА «Новости» заявление Самигуллина.

По словам муфтия, в комментариях относительно его высказывания о государствообразующий народе «появилась разноголосица».

«Теперь о «государствообразующем народе». Я выразил сомнение в части ее формулировки. Особый статус русского языка как государственного, безусловно, должен быть. Должно ли государство выражать и отстаивать интересы русского народа – конечно, должно, так как это большинство населения нашей страны. Тогда, возможно, было бы целесообразно в конституции использовать следующий тезис: «Выражая волю многонационального народа Российской Федерации и русского народа». Такой подход подчеркнул бы и многонациональность государства, и его особую роль в судьбе русского народа», – пояснил муфтий свою позицию.

Самигуллин подчеркнул, что высказал свое личное мнение в рамках дискуссии, которую инициировал сам президент.

«В любом случае эти дискуссии лишь отражают то, что все мы радеем за процветание нашего Отечества, стремимся быть полезными и пытаемся внести свое аргументированное видение в основной закон страны», – уточнил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что муфтий Татарстана выступил против закрепления в конституции статуса государствообразующего народа за отдельной нацией, предвидя за этим «непоправимые последствия».

В Кремле подчеркнули, что внесение в Конституцию поправки, вводящей понятие «государствообразующий народ», никак не ущемляет права национальных меньшинств, эти опасения безосновательны.