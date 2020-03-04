Первый случай заражения коронавирусом выявлен на Фарерских островах

На Фарерских островах выявлен первый случай заражения коронавирусом, пациент вернулся ранее из Парижа, сообщило министерство здравоохранения автономного региона.

«Его состояние в настоящий момент хорошее. Он и его семья находятся в карантине», – приводит сообщение ведомства RT.

Отмечается, что мужчина посещал в столице Францию конференцию, а 24 февраля вернулся домой. Симптомы заболевания начали проявляться у него 29 февраля.

В среду ВОЗ сообщила, что по всему миру за сутки выявлено 1 тыс. 922 новых случая заражения коронавирусом, в Китае число случаев заражения достигло 80 тыс. 270 человек, 2 тыс. 981 пациент скончался.

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