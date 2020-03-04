Ректора воронежского вуза арестовали по подозрению во взятке

В Воронеже арестован ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный по подозрению во взятке.

Колодяжного и четырех проректоров учреждения задержали по подозрению во взяточничестве и мошенничестве, сообщили в региональном СУ СК, передает ТАСС.

В среду в Ленинском районном суде города проходило заседание по вопросу о мере пресечения для подозреваемого, в ходе него Колодяжный не признал вину и сложил полномочия главы вуза.

«Избрать Колодяжному меру пресечения в виде заключения под стражу по 28 апреля 2020 года»,– сказал судья.

Уголовное дело по статье «Получение взятки» против ректора возбудили 28 февраля, его задержали 2 марта, его поместили в СИЗО.

Адвокат Колодяжного Сергей Коноплев отметил, что решение суда защита намерена обжаловать.

В региональном СУ СК полагают, что с января 2015 по январь 2020 года Колодяжный получил взятку от подчиненного за покровительство в размере не менее 2 млн рублей, которые ранее были ему же выданы в виде премии. Уголовное дело возбуждено по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Мошенничество» в отношении других фигурантов.

В феврале следователи задержали замминистра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова по подозрению в получении взятки на посту руководителя администрации города.