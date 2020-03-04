Путин: Ситуация в экономике России не идеальна, но стабильность создает базу для развития

Правительство должно предпринять дополнительные усилия для увеличения реальных доходов граждан страны, заявил глава государства Владимир Путин.

Президент России заявил в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», что экономическая ситуация в России не идеальна, при этом зависимость экономики страны от нефтегазовых доходов постепенно снижается.

«Наряду с таргетированием инфляции нужно поднимать реальные доходы граждан – это совершенно очевидно», – отметил он.

При этом Путин отметил, что «в условиях нашей структуры экономики это не так просто, но дополнительные усилия правительство точно обязано предпринять, сейчас мы это и обсуждаем».

Глава государства также указал, что его беспокоит стагнация реальных доходов россиян, которую глава государства объяснил резким – почти в два раза – падением цен на энергоносители. Он признал, граждане страны не могут «ждать годами» решения вопроса роста реальных доходов.

«Это одна из ключевых социальных проблем. Мы должны что-то сделать, правительство должно что- то сделать, (...) способов много», – подчеркнул российский лидер.

В частности, для решения этой проблемы было инициированы национальные проекты «с тем, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе».

Отвечая на вопрос журналиста Андрея Ванденко о персональной ответственности чиновников за снижение доходов населения и рост бедности, президент напомнил, что здесь речь может идти и о факторах, которые не зависят от властей страны.

«Есть и объективные обстоятельства, понимаете. Ну что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке?», – пояснил президент.

Кроме того, Путин обратил внимание на значительное снижение уровня инфляции по сравнению с 1990-ми годами: «В 1999 году, когда я стал председателем правительства, она (инфляция) была 35-36%, по-моему, в 1992 году было 2 тыс. 600 пунктов». В данный момент этот показатель «крутится в районе 3%».

Это имеет серьезное значение для граждан, потому что «люди очень чувствуют, когда инфляция растет и цены поднимаются».

Путин также сравнил нынешние показатели в экономике с положением 2000 года, когда за чертой бедности жили 42 млн человек, а долги государства достигали 145 млрд долларов при золотовалютных резервах в 12,5 млрд.

«Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберемся», – напомнил глава государства.

С тех пор, отметил он, пенсии и реальные доходы россиян существенно выросли, а за чертой бедности сейчас остаются 13,5 млн человек, что втрое меньше, чем 20 лет назад.

«Это не говорит о том, что сегодня все хорошо, совсем нет. Даже наоборот», – указал Путин.

Глава государства пояснил, что «люди сравнивают не с тем, что было вчера, как было плохо вчера, а с тех, как должно быть хорошо завтра», и «когда они не видят того, чего они хотят видеть, это вызывает разочарование».

«Честно говоря, я тоже так к этому отношусь», – признался президент.

Глава государства объяснил, чем отличается экономическая стабильность от застоя: «Экономическая стабильность – это база для развития. И вообще, стабильность это всегда база для развития. А застой это, по сути дела, движение назад, никакого развития».