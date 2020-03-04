МГУ показал лучший результат в истории в предметном рейтинге мировых вузов

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова добился лучших показателей за всю историю в предметном рейтинге лучших университетов мира по версии агентства Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings by Subject), сообщила пресс-служба вуза.

«МГУ имени М.В. Ломоносова добился лучших показателей за всю историю, попав в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти предметных областей и по 13 отдельным предметам и направлениям», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В МГУ отметили, что Московский университет вошел в топ-50 лучших вузов мира и представлен в предметных областях «Естественные науки» – 21 место и «Искусство гуманитарные науки» – 47 место, а также по отдельным предметам: «Лингвистика» – 24 место, «Физика и астрономия» – 33 место, «Современные языки» – 34 место, «Математика» – 43 место, «Управление гостиничным бизнесом» – 45 место.

В предметной области «Социальные науки и менеджмент» МГУ занимает 54 место, 59 место – в области «Инжиниринг и технологии». Помимо этого, в первой сотне рейтинга Московский университет фигурирует по таким направлениям подготовки как «Биология», «Информатика и информационные технологии», «История», «Археология», «Философия», «Инженерные и космические технологии», «Химия», «Юриспруденция».

В пресс-службе вуза также уточнили, что МГУ вошел в топ-200 лучших вузов мира по направлениям «Архитектура и урбанистика», «Английский язык и литература», «Фармацевтика и фармакология», «Науки о суше и море», «География», «Науки о материалах», «Бизнес и управление», «Медиакоммуникации», «Экономика и эконометрика», «Педагогика», «Политические и международные отношения», «Социология», «Статистика и численные методы».

Напомним, в сентябре 2019 года в топ-500 международного рейтинга университетов по трудоустройству выпускников по версии QS (QS Graduate Employability Rankings) попали 13 российских вузов.