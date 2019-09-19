Российские вузы вошли в топ-500 по трудоустройству выпускников

В топ-500 международного рейтинга университетов по трудоустройству выпускников по версии QS (QS Graduate Employability Rankings) попали 13 российских вузов, сообщили составители рейтинга.

«В рейтинг этого года вошло 13 российских университетов, на два больше, чем в прошлом году... Московский государственный университет им. Ломоносова сохраняет свои позиции (101–110)», – передает РИА «Новости» сообщение QS Quacquarelli Symonds.

В топ-250 также вошел Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), попав в группу мест 181–190. МГИМО находится в группе 191–200, Высшая школа экономики и МГТУ им. Н.Э. Баумана – в группе 201–250.



Московский физико-технический институт, МИФИ, МИСиС, Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный университет, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова и новички рейтинга – РУДН и Томский политехнический университет – попали в группу 301–500.



«МГИМО стоит на первом месте в индикаторе «Занятость выпускников», который измеряет количество выпускников, работающих полный или неполный рабочий день в течение 12 месяцев после окончания университета», – говорится в сообщении.

Массачусетский Технологический Институт сохраняет двойное лидерство: он занимает первую строчку как в мировом рейтинге университетов, так и в рейтинге по трудоустройству выпускников.

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Поясняется, что для отбора лучших университетов для успешной карьеры QS использует пятиступенчатую методологию, которая охватывает репутацию каждого учебного заведения среди 44 тыс. работодателей по всему миру.

QS выяснил, в каких университетах обучались 29 тыс. особо успешных профессионалов, какие университеты сотрудничают с предприятиями, есть ли представительство работодателя на территории учебного заведения, а также учел привязанный к местности уровень занятости выпускников.

Напомним, в августе в 100 лучших вузов одного из самых престижных университетских рейтингов – Шанхайского рейтинга ARWU – попал МГУ им. Ломоносова. Еще три вуза попали в топ-500.