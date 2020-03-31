За первоапрельские шутки о коронавирусе власти Таиланда пригрозили тюремным сроком

Первоапрельские розыгрыши и распространение 1 апреля «шуточных» новостей о коронавирусе могут закончиться для шутника тюремным сроком, заявил заместитель пресс-секретаря генеральной прокуратуры Таиланда Косонлават Интхучунйонг.

«Внимание! Шутки и обман в День дурака 1 апреля, переданные через интернет, социальные сети или СМИ и касающиеся коронавирусной инфекции, в условиях чрезвычайного положения будут караться тюремным заключением до двух лет и/или штрафом в размере 40 тыс. таиландских бат (около 1,3 тыс. долларов)», – цитирует заместителя пресс-секретаря генпрокуратуры Таиланда РИА «Новости».

На ваш взгляд Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе? Штраф

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Ранее в МВД раскрыли число возбужденных дел за распространение фейков в интернете.

Напомним, во вторник Госдума приняла закон о наказании до пяти лет лишения свободы за распространение фейков о коронавирусе. В тот же день законы об уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение фейков о коронавирусе одобрил Совфед.

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев коронавируса, из них 387 зарегистрировано в Москве. Общее число заболевших – 2 тыс. 337 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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