Мишустин разъяснил порядок взимания налогов с вкладов

Налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей будет взиматься с сумм более 60 тыс. рублей, пояснил премьер Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

«Налог не будет распространяться на сами счета, речь идет только о процентных доходах по ним, причем первые 60 тыс. рублей процентного дохода облагаться налогом не будут», – передает слова Мишустина ТАСС.

Премьер заверил, что проценты с зарплатных счетов граждан облагаться налогом не будут.

«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности, это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налогов», – сказал Мишустин.

Он добавил, что новый налог на проценты с вкладов не связан с текущей ситуацией в экономике, это связано с необходимостью обеспечить стабильность финансово-экономической бюджетной системы страны в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости».

«Отдельно хотел бы остановиться на предложении, которое было подготовлено и внесено правительством. Президент в своем обращении к гражданам объявил о планируемом введении налога на так называемый процент на доход с банковских вкладов. Хотел бы дать дополнительные, более развернутые пояснения по реализации этой меры», – сказал он.

Мишустин отметил, что меры по поддержке российской экономики принимаются ежедневно.

«Мы продолжаем принимать ежедневно меры по поддержке российской экономики, чтобы минимизировать влияние кризисных явлений на граждан и бизнес, поэтому особо сегодня важна тесная координация всех представителей государственной власти», – сказал он.

Во вторник Госдума приняла закон, по которому НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет взиматься с общей суммы годовых доходов физлица по вкладам сверх той, которую он получил бы, разместив на год 1 млн рублей под ключевую ставку ЦБ.

Президент России Владимир Путин предложил ввести этот налог в обращении к россиянам.

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