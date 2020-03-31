Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентных доходов по вкладам

Госдума приняла закон, по которому НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет взиматься с общей суммы годовых доходов физлица по вкладам сверх той, которую он получил бы, разместив на год 1 млн рублей под ключевую ставку ЦБ.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что «никакие вклады налогом не облагаются, налогом (...) по ставке 13% облагаются проценты, начисляемые на эти вклады, доходы от этих вкладов», передает РИА «Новости».

«При этом это касается не всех вкладов, а только тех, которые в сумме превышают 1 млн рублей. Но главное, что они начинают начисляться не с первого рубля, а предусмотрен механизм, который позволяет предоставить очень существенный налоговый вычет», – добавил он.

Депутат пояснил, что «если считать, что этот закон бы вступил в силу сегодня, то в данном случае этот вычет составлял бы 62,5 тыс. рублей». Таким образом, «доход в виде 62,5 тыс. рублей не облагается налогом, а налогом 13% облагаются только те доходы по вкладам, которые превышают эту сумму».

При этом он подчеркнул, что те предложения, которые сегодня направлены на то, что можно дробить деньги по вкладам в разных банках, лишены какого-то бы ни было основания.

«Попытка сейчас искать возможность переложить средства с рублевых вкладов на валютные или, наоборот, с валютных на рублевых тоже не имеет никакого смысла. Эта мера вводится по налоговой базе, которая возникнет в 2021 году. И, следовательно, выплаты, как таковые могут начаться только в 2022 году», – добавил Макаров.

Также Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, согласно которым доходы по ОФЗ, региональным и муниципальным облигациям, а также по выпущенным после 1 января 2017 года долговым корпоративным бумагам российских эмитентов в рублях, которые сейчас освобождены от налогов, будут облагаться НДФЛ.

Поправки внесены правительством. Они исключают из Кодекса п. 25 ст. 217 Налогового кодекса, согласно которому от НДФЛ освобождаются «суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям, и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств-участников Союзного государства и субъектов России, а также по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по решению представительных органов местного самоуправления».

Из Налогового кодекса также исключается норма, по которой купонный доход по выпущенным российской компанией начиная с 2017 года рублевым облигациям освобождается от НДФЛ. Эта льгота действует в данный момент, если доходность этих облигаций не превышает ставку ЦБ не более чем на 5 процентных пунктов. С дохода выше этого «потолка» взимается налог по ставке 35% – одобренными проправками предлагается исключить эту норму.

Подоходным налогом по ставке 13% теперь будут облагаться и «доходы в виде дисконта, получаемые при погашении обращающихся облигаций российских организаций, номинированных в рублях и эмитированных после 1 января 2017 года».

Напомним, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ввести налог в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если их общий объем у гражданина превышает 1 млн рублей.

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