«Аэрофлот» отменил более 50 рейсов из-за ограничений на возвращающихся

Из-за решения Росавиации ограничить число возвращающихся из-за рубежа россиян авиакомпания «Аэрофлот» отменила более 50 вывозных рейсов на период с 31 марта по 2 апреля, следует из данных на сайте компании.

Группа «Аэрофлот» (сама авиакомпания и перевозчик «Россия») до 2 апреля выполнит 7 рейсов для вывоза российских граждан, в том числе в Дели, Бангкок, Денпасар, Монастир, Лондон и Коломбо, передает ТАСС.

Тем временем официальный представитель авиакомпании «Победа» сообщил, что Росавиация отказала авиаперевозчику в выполнении вывозных рейсов из Антальи в Шереметьево, который не является базовым аэропортом перевозчика (базовый аэропорт «Победы» – Внуково) 31 марта и 1 апреля.

«К сожалению, мы получили отказ Росавиации в выполнении вывозных рейсов из Антальи в Шереметьево, как того требовало ведомство. Самолет «Победы» в Анталье сейчас ожидает около 400 россиян. Мы не сможем вернуть их домой», – сказал представитель «Победы».

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Напомним, с 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. 30 марта Россия официально ограничила число возвращающихся из-за рубежа. По данным министерства транспорта, за последние 10 дней в Россию вернулись около 155 тыс. российских туристов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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