В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день от коронавируса

Супруги из американского города Чикаго (штат Иллинойс) прожили в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом. Об этом сообщил их внук Стивен Нэш.

В сообщении Нэша в Twitter говорится, что у супругов остались шестеро детей и 18 внуков.

Ранее в понедельник стало известно, что американский музыкант Алан Меррилл, написавший знаменитую песню I Love Rock'n'Roll, умер в Нью-Йорке в возрасте 69 лет от заболевания, вызванного новым коронавирусом.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 143 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли около 2,5 тыс. человек.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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