Для Божены Рынска родили дочь через год после самоубийства отца

Суррогатная мать родила журналистке Божене Рынска дочь, отец которой – Евгений Малашенко – покончил с собой в феврале 2019 года.

Рынска в Facebook заявила, что новорожденная Евгения Малашенко «родилась копией» отца, «и форма головы, и фигура». У девочки «потрясающие длинные пальцы, узкие плечики, длинные ножки».

«Вся в Игоря. – заявила Рынска. – Только глаза моего цвета и моей формы сейчас стали, а взгляд – его».

Рынска сообщила, что девочка «крупная, ест, как акуленок, все первые вещи уже малы».

«Hello!» пишет, что ребенок родился 5 марта на Севере России.