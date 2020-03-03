Менеджер Little Big ушел из группы после известия о поездке на «Евровидение»

Пиар-менеджер и директор по развитию Little Big Андрей Орехов объявил об уходе из группы после того, как появились сведения о ее поездке на «Евровидение».

Орехов сменил рабочий статус в Facebook на «Закончил работать в компании «Little BIG». Февраль 2020 год».

«Я умер, но бессмертна мафия», – подписал он смену статуса.

Telegram-каналу «Антиглянец» Орехов объяснил, что принял решение, так как путь группы начал расходиться с его представлениями о том, чем он хочет заниматься.

«Я разделяю общую радость и гордость за ЛБ, я считаю их отличными людьми и, пожалуй, лучшими из профессионалов на рынке (я имею в виду всю команду, от техников до менеджмента), но себе я места там не нахожу», – заявил он.

Позже Орехов подчеркнул, что ушел из группы не из-за «Евровидения».

Первый канал 2 марта объявил, что в качестве участника от России на «Евровидение – 2020» отправится питерская группа Little Big, известная в том числе в Европе. Позже лидер группы Илья Прусикин пообещал представить юмористическое выступление, которое всех удивит.

Ранее телеведущая Тина Канделаки предсказала победу российской группы на конкурсе.

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