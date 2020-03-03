Водителя автобуса наказали за отказ везти 94-летнего ветерана в Уссурийске

Мировой судья в Уссурийске вынес приговор водителю автобуса, который отказался везти 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны и вытолкал его из транспорта, сообщила прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. Тогда водитель рейсового автобуса отказал в бесплатном проезде ветерану. Когда пожилой человек показал водителю свое удостоверение, тот разорвал документ, а пенсионера вытолкнул на улицу, сообщается на сайте ведомства.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 325 УК РФ («Повреждение официального документа, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности»). Судья постановил назначить нарушителю штраф 100 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу. При этом прокуратура не уточнила, назначена ли ветерану какая-либо компенсация.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса в Виннице выгнал из салона участника силовой операции в Донбассе с льготным билетом.