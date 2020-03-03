Нефть подорожала в надежде на сокращение добычи ОПЕК+

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3 марта, вторник  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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Санкции научат Россию делать мощные турбины

«Силовые машины» хотят без Siemens создать с нуля отечественную газовую турбину большой мощностиФото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские «Силовые машины» разорвали многолетнее партнерство с немецким Siemens, чтобы самостоятельно создать полностью отечественную газовую турбину большой мощности. Там не верят в обещание немцев на 100% локализовать свои турбины в России. Тогда как полностью российский проект может дорого обойтись бюджету. Какой путь будет правильным для России на пути возвращения технологической надежности и стабильности? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Как сорвались попытки СССР спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию

Польские уланы собирались воевать не против Германии, а против более слабых соседейФото: AP/ТАСС
Агрессивная политика Польши, загадочная апатия Чехословакии, вмешательство Соединенных Штатов в лице основателя клана Кеннеди - обо всем этом советские дипломаты телеграфировали в Москву накануне начала Второй Мировой войны. Из расшифрованных документов видно, как СССР пытался помочь тем, кто в итоге стал жертвой нацистов - и как Советскому Союзу мешали. Подробности...
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ВКС России помогли сирийцам отбить у турок важнейший город

Сирийцы снова празднуют победу - доставшуюся в этот раз дорогой ценойФото: Stringer/Xinhua/Global Look Press
Бои в Сирии принимают все более ожесточенный характер – и Турция рапортует о колоссальных потерях, которые она наносит сирийским правительственным войскам. Что на самом деле сейчас происходит в районе боев и каким образом в таких условиях сирийской армии удалось вернуть важнейший населенный пункт – Саракиб, потерянный несколько дней назад? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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За что Белинский убил Баратынского

Владимир Можегов, публицист
Иосиф Бродский, любивший Баратынского, ставил его даже выше Пушкина. С этим можно спорить. Но с тем, что Баратынский – один из величайших русских поэтов, спорить бессмысленно. Он родился сегодня. Подробности...
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Полиция скорби - институт бесполезный

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Общественная регламентация, как кому скорбеть по родным и близким – полагаю, не просто бесполезна, но и просто вредна. Даже если регламент идет не от холодного носа, а напрямую от себя, из глубины. Подробности...
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Свобода выбора наркоманов – это свобода за наш счет

Антон Любич, экономист
В ту самую минуту, когда вы читаете эти строки, на улицах российских городов в закладках хранится наркотиков не менее чем на 10 миллиардов рублей. Эти колоссальные суммы тратятся на подрыв здоровья нашего народа. Подробности...
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    С собачников хотят «драть три шкуры»

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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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              Нефть подорожала в надежде на сокращение добычи ОПЕК+

              3 марта 2020, 08:45

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              Мировые цены на нефть во вторник растут примерно на 2% в ожидании мер ОПЕК+ по поддержке сырьевого рынка.

              По состоянию на 8.32 по Москве цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,79% – до 52,83 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,1%, до 47,75 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

              Цены на нефть растут вторую торговую сессию подряд на ожиданиях мер поддержки центробанков для снижения последствий вспышки коронавируса, а также более глубокого сокращения добычи ОПЕК+. Ожидается, что ОПЕК+ объявит о своем решении по итогам совещания 5-6 марта в Вене.

              Участники торгов также оценивают заявления главы Минэнерго России Александра Новака, что Россия в вопросе сокращения добычи ориентируется на то, что рабочий комитет рассматривал месяц назад.

              «Цены на нефть восстановили свои позиции после того, как крупнейшие экономики мира дали понять, что они будут объединяться в борьбе с экономическим воздействием коронавируса, а также на фоне согласия России на более глубокое сокращение добычи», – прокомментировал Reuters ситуацию на сырьевом рынке старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойа (Edward Moya).

              По данным СМИ, техкомитет ОПЕК+ по итогам внепланового заседания в феврале рекомендовал сократить добычу еще на 600 тыс. баррелей в сутки.


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