Нефть подорожала в надежде на сокращение добычи ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник растут примерно на 2% в ожидании мер ОПЕК+ по поддержке сырьевого рынка.

По состоянию на 8.32 по Москве цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,79% – до 52,83 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,1%, до 47,75 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть растут вторую торговую сессию подряд на ожиданиях мер поддержки центробанков для снижения последствий вспышки коронавируса, а также более глубокого сокращения добычи ОПЕК+. Ожидается, что ОПЕК+ объявит о своем решении по итогам совещания 5-6 марта в Вене.

Участники торгов также оценивают заявления главы Минэнерго России Александра Новака, что Россия в вопросе сокращения добычи ориентируется на то, что рабочий комитет рассматривал месяц назад.

«Цены на нефть восстановили свои позиции после того, как крупнейшие экономики мира дали понять, что они будут объединяться в борьбе с экономическим воздействием коронавируса, а также на фоне согласия России на более глубокое сокращение добычи», – прокомментировал Reuters ситуацию на сырьевом рынке старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойа (Edward Moya).

По данным СМИ, техкомитет ОПЕК+ по итогам внепланового заседания в феврале рекомендовал сократить добычу еще на 600 тыс. баррелей в сутки.