Новак предсказал влияние коронавируса на прогнозы по нефти

Дальнейшее распространение коронавируса может повлечь пересмотр прогнозов по снижению потребления нефти в мире, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Новак заявил, отвечая на вопрос, сохраняет ли Минэнерго прогноз по эффекту эпидемии вызываемого новым коронавирусом заболевания на потребление нефти, что из-за распространения коронавируса «наверняка эти прогнозы (по снижению потребления нефти) будут коррелироваться», передает ТАСС.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство не считает «трагичной» ситуацию с поставками компонентов из Китая на фоне коронавируса. Однако ежедневно ведется монитринг ситуации по каждой отрасли, чтобы «не возникло никаких чрезвычайных ситуаций».

Министр отметил, что нарушение цепочек поставок может быть критично для таких отраслей, как автопром и фармацевтика.

Он добавил, что «ведется работа с нашими компаниями относительно тех проблем и задержек, которые возникают в связи с ограничением производства в Китае», ведется поиск альтернативы.

Вместе с тем, по словам Мантурова, быстрая замена поставщиков невозможна, если это требует детальной сертификации при использовании компонентов и запчастей.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус угрожает торговым партнерам России.