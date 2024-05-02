Суд впервые оштрафовал блогера за использование чужого видео для рекламы

Суд впервые оштрафовал блогера за использование чужого видео для собственной рекламы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Судебное решение в защиту авторской идеи рилса «5 вещей, которые нужно сделать после погашения ипотеки» вынесено в России впервые.

Как рассказала Лисецкая, к ней обратилась блогер-риелтор, которой подписчики рассказали, что есть некий человек, который у нее скопировал рилс, передает ТАСС.

Она добавила, что факт был зафиксирован, была составлена судебная претензия, после чего последовало обращение в суд, который взыскал с ответчика 300 тыс. рублей, признав нарушение интеллектуальных прав.

Лисецкая отметила, что они удовлетворены решением суда и не буду его обжаловать.

По ее словам, есть большая вероятность того, что это первое в мире дело по рилс, поскольку никто до этого не ходил в суд, передает телеканал «360».

Лисецкая отметила, что копирование в интернете довольно распространено, но немногие знают, как поступать в таких случаях. Она добавила, что нарушения зафиксировали через специальные системы, но не думали, что дойдет до суда.

По словам Лисецкой, не все понимают, что копирование чужих идей чревато. Многие коучи даже советуют красть идеи видео у конкурентов, но это в корне неправильно.