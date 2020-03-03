Венгрия ждет 100 тыс. сирийских беженцев

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ожидает наплыва до 100 тыс. сирийских мигрантов в ближайшее время из Турции в ЕС. Об этом он сообщил руководству Сербии и заверил, что Будапешт защитит свою границу и готов помочь это сделать Белграду.

«В ближайшие недели можем ожидать прилив около 100 тысяч мигрантов. Вашему министру (главе МВД Сербии Небойше Стефановичу) я сказал, что мы защитим свою границу, несмотря на то, каково будет давление, потому что это обязанность государства. Безопасность границ и нашего населения должны быть на первом месте», – передает РИА «Новости» слова главаы МИД Венгрии в эфире национального телевидения Сербии.

Он отметил, что Будапешт готов помочь Белграду с охраной южной границы с Северной Македонией.

«Когда у вас в прошлые годы было критично, мы отправили 600 наших полицейских, и сейчас их 20 на границе с Северной Македонией. И нам чехи, словаки и поляки помогали, когда под ударом была наша граница», – подчеркнул Сийярто.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президенту Турции не следует оказывать давление на ЕС, разыгрывая миграционную карту.

В понедельник Греция обвинила Турцию в нарушении обязательств перед ЕС по мигрантам, а также объявила ситуацию на границе исключительной угрозой национальной безопасности.

Напомним, после обострения ситуации в Идлибе Турция заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу. В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении открыть границы с ЕС для мигрантов из Сирии. К вечеру воскресенья границу Турции с ЕС пересекли свыше 100 тыс. мигрантов.

В Бундестаге призвали власти Германии не допустить повторения наплыва мигрантов.

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