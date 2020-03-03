Премьеру Болгарии не удалось уговорить Эрдогана на встречу с ЕС по мигрантам

Премьер-министру Болгарии Бойко Борисову не удалось убедить президента Турции Тайипа Эрдогана провести встречу с лидерами ЕС по проблеме миграционного кризиса, следует из заявлений глав двух государств по итогам переговоров в Анкаре.

«Приложили максимум усилий, чтобы провести в Софии встречу в более широком формате, но на данный момент [президент Эрдоган] не хочет встречаться с коллегой из Греции, так как получил информацию об убитых сегодня мигрантах. Однако надеюсь, что рано или поздно с нашими коллегами из ЕС мы эту встречу проведем. Я убежден, что дипломатические усилия должны сыграть свою роль», – цитирует Борисова ТАСС.

В свою очередь Эрдоган заявил, что «проблемы [с мигрантами] возникли из-за того, что Европейский союз так и не выполнил своих обещаний по соглашению 2016 года, не оказал Турции необходимой поддержки».

«ЕС по-прежнему применяет политику двойных стандартов. Турция уже потратила на мигрантов более 40 млрд евро и найдет дополнительные средства, она будет помогать тем, кто в этом нуждается, но мигранты свободны в своем передвижении и могут самостоятельно выбирать ту страну, в которой хотят проживать. Их насильственное удержание в пределах одной страны незаконно», – заявил Эрдоган в эфире телеканала «Три».

Президент Турции также осудил убийство двух мигрантов греческими полицейскими.

«Греческие силы безопасности убили двух беженцев, еще один – тяжело ранен, мы стали свидетелями бесчеловечного отношения греческих властей к мигрантам, это еще больше ухудшило ситуацию», – отметил Эрдоган.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президенту Турции не следует оказывать давление на ЕС, разыгрывая миграционную карту.

В понедельник Греция обвинила Турцию в нарушении обязательств перед ЕС по мигрантам, а также объявила ситуацию на границе исключительной угрозой национальной безопасности.

Напомним, после обострения ситуации в Идлибе Турция заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу. В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении открыть границы с ЕС для мигрантов из Сирии. К вечеру воскресенья границу Турции с ЕС пересекли свыше 100 тыс. мигрантов.

В Бундестаге призвали власти Германии не допустить повторения наплыва мигрантов.

Немецкий политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД о неспособности Европы справиться с беженцами из Сирии.

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