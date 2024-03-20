ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.0 комментариев
В России впервые лишили приобретенного гражданства осужденного за фейки об армии
Александр Сомряков, приговоренный в июле 2023 года к шести годам колонии за распространение ложной информации о действиях ВС России, лишен приобретенного им российского гражданства, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник подтвердил, что Сомрякова лишили гражданства РФ на основании статьи 22 закона «О гражданстве Российской Федерации», передает РИА «Новости».
Сомряков был осужден по статье 207.3 УК РФ за публикации в социальных сетях о якобы совершенных Российской армией преступлениях в Мариуполе и Буче. Суд установил, что он сознательно распространял заведомо ложную информацию, желая получить больше подписчиков и лайков.
Напомним, в октябре 2023 года вступил в силу Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» №138-ФЗ от 28.04.2023, которым введен новый для законодательства институт прекращения гражданства РФ.