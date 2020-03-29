Жертвами коронавируса в США стали более 2 тыс. человек

Свыше 2 тыс. человек скончались в США из-за коронавируса, сообщил университет Джонса Хопкинса.

По информации на 1.30 мск, выявлено 121 тыс. 117 случаев заражения. Умерли 2 тыс. 10 человек, 961 пациент выздоровел, передает РИА «Новости».

Департамент здравоохранения штата Иллинойс сообщает, что в США скончался первый младенец с коронавирусом – речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк, передает ТАСС.

Однако глава американского государства Дональд Трамп заявил, что не будет вводить карантин в штате.

Трамп «попросил Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустить жесткие рекомендации по перемещениям, которые будут контролироваться губернаторами в консультации с федеральными властями».

При этом карантин «не будет обязательным».

Позднее Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал жителям Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута в связи с распространением коронавирусной инфекции воздержаться от поездок внутри страны в течение 14 дней.

Напомним, США вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом, число случаев заражения коронавирусом растет там вдвое быстрее, чем в мире в целом.

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