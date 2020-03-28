Кремль присоединился к акции «Час Земли» и погасил освещение

Внешнее освещение Кремля выключили в субботу вечером в рамках экологической акции «Час Земли».

Официальный представитель Федеральной службы охраны (ФСО) Сергей Девятов сообщал, что во время «Часа Земли» освещение выключается по всему периметру Кремля, передает ТАСС.

«Останется гореть только подсветка штандарта президента на первом корпусе Кремля», – пояснял Девятов.

Также в 20.30 мск с началом акции погасили внешнее освещение Дома правительства России.