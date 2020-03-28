Штабы России и САР заподозрили США в намерении передать грузы боевикам

США на фоне коронавируса под видом гумпомощи для беженцев лагеря Рукбан в Сирии собираются передать грузы для боевиков, следует из совместного заявления межведомственных координационных штабов России и САР.

В сообщении штабов говорится, что «американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев Рукбан завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», передает РИА «Новости».

Отмечается, что так называемая администрация лагеря с подачи американских кураторов наращивает информационно-пропагандистскую кампанию по привлечению внимания мировой общественности к «критическому» положению местных жителей и необходимости экстренной международной помощи для предотвращения «гуманитарной катастрофы».

В заявлении подчеркивается, что гуманитарные проблемы Рукбана – это следствие незаконной оккупации этой части территории Сирии со стороны США.

«Россия и САР принимали и будут дальше принимать все необходимые меры для скорейшего освобождения и эвакуации беженцев Рукбана на подконтрольную правительству Сирии территорию, в свои дома», – добавляется в сообщении.

Напомним, лагерь Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа (на границе Сирии с Иорданией), которую контролируют американские военные.

Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.

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