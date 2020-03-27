Турция прекратила авиасообщение с другими странами

Авиасообщение с другими странами полностью прекращается, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган пояснил, что принят «новый пакет мер» по борьбе с коронавирусом. В соответствии с новыми нормами «международные авиаперевозки полностью прекращаются», а «на междугородные поездки необходимо получить разрешение у губернаторов».

По словам турецкого лидера, «это касается в первую очередь 30 крупных городов», передает РИА «Новости».

Он сообщил, что «в компаниях будет работать минимальный штат персонала».

«Мы продолжаем находиться дома, самоизолироваться», – заявил он.

Напомним, в Турции коронавирус выявлен более чем у 5,6 тыс. человек, 92 человека скончались.

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