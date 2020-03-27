Германия решила мобилизовать 15 тыс. военных для борьбы с пандемией

Вооруженные силы Германии готовятся мобилизовать 15 тыс. военнослужащих в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом написано в плане проведения военной операции.

Отмечается, что военнослужащие должны быть в полной готовности к 3 апреля. В операции примут участие военные, не задействованные в операциях в других странах или в операциях НАТО, передает ТАСС.

Согласно плану, деятельность военнослужащих будет осуществляться по пяти направлениям. Так, 5,5 тыс. человек будут мобилизованы на «охрану и защиту», 6 тыс. на «поддержку населения», 600 военных полицейских будут помогать в организации порядка и регулирования дорожного движения, 2,5 тыс. военных будут задействованы в логических операциях, и еще 18 групп, в которые войдут около 250 военных, будут осуществлять задачи по дезинфекции.

Управление будут осуществлять четыре региональных оперативных штаба в Берлине, Ростоке, Ольденбурге и федеральной земле Бавария.

Как ранее заявляла глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в ФРГ есть 75 тыс. резервистов, 2,3 тыс. из них заявили о готовности участвовать в мерах Бундесвера по поддержке властей. К поддержке Бундесвера в Германии прибегают лишь в крайних случаях. ВС привлекают к оказанию помощи лишь после того, как все остальные гражданские источники окажутся исчерпаны, к примеру при природных катастрофах.

Тем временем, российские медики приступили к лечению зараженных коронавирусом в Италии, а Минздрав России дал новые рекомендации по борьбе с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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