Минпромторг решил передать волонтерам-медикам более 200 тыс. медицинских масок

Министерство промышленности и торговли оказывает содействие в проведении акции #МЫВМЕСТЕ – 27 марта ведомство доставит партию медицинских масок для волонтеров, оказывающих помощь пожилым и маломобильным гражданам.

Первые партии поступят в Москву и Санкт-Петербург, далее, 28 марта, – в Тюмень, 30 марта – в Пермь, Владивосток, Красноярск, Краснодар и Ставрополь. После этого маски будут распределены по всем региональных волонтерским штабам, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В рамках акции #МЫВМЕСТЕ для оказания помощи нуждающимся зарегистрировались более 9 тыс. волонтеров – они присоединяются к работе региональных штабов, реагируют на обращения с горячей линии, поддерживают медперсонал, проводят профессиональные консультации.

Все добровольцы перед началом работы проходят специальный обучающий видеокурс. В нем рассказывается, как соблюдать технику безопасности и правила гигиены, как общаться с пожилыми людьми в условиях распространения коронавируса и что делать в экстренных ситуациях. После этого волонтеры направляются на очный инструктаж и обязательную термометрию, а также получают индивидуальные комплекты защиты. Обучающие мероприятия проводят доктора и представители Роспотребнадзора.

Организаторы во всех регионах обеспечивают максимальный уровень безопасности для нуждающихся. Так, в отличие от мошенников, волонтеры не заходят в квартиры, имеют при себе бейджи и в случае необходимости могут предъявить паспорт. При обработке заявки человек получает номер, который служит паролем при общении с добровольцем.

По данным ОНФ, на горячую линию для пожилых и маломобильных людей поступило 6 тыс. 724 обращения, из них запросов о помощи (доставка продуктов и лекарств) – 4 тыс. 692, выполнено – 3 тыс. 726.

Более 1 тыс. 300 коммерческих и общественных структур стали партнерами акции. Среди них – ОНФ, Фонд «Росконгресс», Общественная палата России, Фонд президентских грантов, Mail.Ru, «Яндекс», Faberlic, Bosco, BMW и другие.

Активно участвуют и инициируют проекты взаимопомощи частные лица – кто-то шьет маски для жителей своего города, кто-то создает чек-листы для рестораторов, кто-то организует помощь соседям по дому, кто-то учит других танцам или иностранным языкам онлайн.

Отмечается, что общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ объединила всех неравнодушных жителей страны независимо от сферы деятельности и места проживания. У акции имеется сайт мывместе2020.рф, воспользовавшись которым можно стать волонтером, а также узнать о волонтерской помощи, оказываемой на фоне распространения коронавируса.

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