Двигатель загорелся у самолета в аэропорту Сургута

Возгорание двигателя произошло у пассажирского самолета ATR-72 в аэропорту Сургута перед вылетом в Ханты-Мансийск, сообщили в экстренных службах города.

«В четверг утром самолет готовился к вылету по маршруту Сургут – Ханты-Мансийск. Произошло возгорание правого двигателя. Экипажу удалось потушить его», – передает источник ТАСС.

На борту было 12 пассажиров. Никто из них не пострадал.

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