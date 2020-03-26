Стало известно о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане

Продавщица креветок была первым человеком, связанным с рынком морепродуктов «Хуанань» в Ухане, у кого было подтверждено заражение COVID-19, сообщило одно из ведущих изданий в Китае The Paper.

В статье отмечается, что споры о том, был ли рынок морепродуктов источником распространения инфекции или вирус попал туда из другого места, до сих пор продолжаются. Специалистам пока не удалось выявить «нулевого пациента» или установить, как, когда и при каких обстоятельствах вирус мог передаться от животного-носителя к человеку, передает РИА «Новости».

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Согласно источникам издания, у женщины по фамилии Вэй, которая занималась торговлей живыми креветками на рынке «Хуанань», 11 декабря 2019 года по неизвестной причине поднялась температура. Впоследствии выяснилось, что именно она стала первым подтвержденным случаем заражения COVID-19 на рынке «Хуанань».

Комитет по здравоохранению города Ухань 31 декабря сообщал, что в первой группе зараженных было 27 человек. Тогда подчеркивалось, что очевидных признаков передачи болезни от человека к человеку нет (передачу от человека к человеку подтвердили в январе). Сотрудникам газеты удалось получить копию списка первой группы зараженных коронавирусом, из которого следует, что 24 человека имели историю контактов с рынком «Хуанань», при этом четверо из них – члены одной семьи.

Первой из списка симптомы у себя обнаружила Вэй. Женщина долго снимала жилье близ рынка, от ее квартиры до работы было не более 500 метров. Когда у нее поднялась температура, женщина обратилась в клинику на первом этаже своего дома.

Ранее китайцы называли «нулевым пациентом» женщину по имени Хуан Яньлин, которая выздоровела, но ее местонахождение скрывается. Затем китайцы спохватились и стали секретить эту информацию, но было поздно. Не составляло труда выяснить, что Хуан Яньлин как раз и работала в Уханьском институте вирусологии.

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