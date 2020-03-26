В четверг синоптики пообещали москвичам теплую ясную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в Москве будет 1 градус тепла. К обеду воздух в столице прогреется до плюс 8 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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