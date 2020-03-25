Рубль усилил рост к доллару и евро

Рубль усиливает рост в первые минуты торгов на фоне сохраняющегося высокого спроса на рисковые активы, евро уже дешевле 84 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.52 мск снижает на 68 копеек, до 77,6 рубля, курс евро – на 52 копейки, до уровня 83,96 рубля, передает РИА «Новости».

Нефть растет в цене на 2,1%, до 27,7 доллара за баррель марки Brent. Основные западные фондовые фьючерсы дорожают в пределах 3%, сигнализируя о сохранении высокого спроса на риск.

Ранее Moody's сочло Россию одной из самых устойчивых к внешним шокам стран среди экспортеров нефти.