Нефть подорожала на 3%

Утром в среду мировые цены на нефть растут по основным маркам на 3% и более, поддерживает рост на общем рыночном оптимизме статистика Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.59 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 3,17%, до 28 долларов за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 3,75%, до 24,91 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти растет третью торговую сессию на фоне общего оптимизма и в надежде на то, что правительство США вскоре утвердит крупный пакет помощи, который поможет остановить экономические последствия пандемии коронавируса.

Кроме того, цены поддерживаются последними данными API. Согласно им, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 1,2 млн баррелей. Официальные данные на этот счет американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Ожидается, что ведомство сообщит о росте показателя на 2,9 млн баррелей.

При этом спрос на нефтепродукты, особенно авиакеросин, продолжает падать во всем мире, так как все больше правительств объявляют о прерывании авиасообщения для сдерживания распространения коронавируса.

«Будет трудно поднять спрос, если во многих странах будут объявлены блокировки, а услуги авиакомпаний будут приостановлены», – отмечают агентству Reuters аналитики ANZ.

Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт подтвердил, что в Вашингтоне рассматривают возможность создания альянса с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть.

Эксперты считают, что реализация этой идеи поможет упрочить отношения между США и Саудовской Аравией, а также помешать дальнейшему укреплению связей Эр-Рияда с Москвой.

Также стало известно, что американский лидер Дональд Трамп просил Эр-Рияд не навредить США падением цен на нефть.