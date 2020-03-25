Доктор Мясников ответил на распространенные вопросы о коронавирусе

Если у беременной женщины подтвердился коронавирус, то это вовсе не означает, что ребенок родится заболевшим, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Уже есть наблюдение за 39 беременными и молодыми мамами. Ни в одном случае новорожденный не имел положительного теста на Коронавирус. Беременные женщины с COVID19 ведутся врачами так же как и не беременные», – написал он в своем Telegram-канале.

Также Мясников отметил, что при кормлении грудью передача коронавируса невозможна. Исследование проводили на маленькой группе в шесть кормящих женщин.

Кроме того, врач пояснил, что при коронавирусе можно принимать жаропонижающие препараты.

«Вначале были сомнения, опасались, что нестероидный противовоспалительные препараты могут наоборот усилить чувствительность к вирусу. Поэтому рекомендовали Парацетамол. Сегодня больше таких опасений нет», – добавил он.

Мясников отметил, что медицинские маски, согласно единой позиции ВОЗ и Роспотребнадзора, обязательны только для определенных категорий людей: инфицированным и плохо себя чувствующим, их близким контактам, медикам.

«Здоровым людям для профилактики заболевания носить маски НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!», – подчеркнул врач.

Он уточнил, что «истинный уровень заражения по миру на порядки выше количества зарегистрированных случаев».

«Сейчас по мере распространения тестирования будет резкий всплеск зарегистрированных случаев. Пусть это не способствует распространению панических настроений», – отметил Мясников.

По его словам, ориентироваться надо не на уровень заболевших, а на количество людей в реанимациях и умерших. Эта статистика поддается точному учету и по ней можно судить об истинном положении вещей, заключил доктор.

Мясников ранее заявил, что меры, предпринимаемые в России, должны предотвратить «итальянский» сценарий эпидемии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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