Доктор Мясников сравнил российские и итальянские меры против коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал, почему в Италии сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом. Медик пришел к выводу, что меры, предпринимаемые в России, должны предотвратить «итальянский» сценарий эпидемии.

«Давайте посмотрим статистику Италии. Смертность там начинает переваливать за 1% начиная с возраста больных за 60 лет. (До 50 лет смертность 0,4%, после 70 лет – 12,5%). Средняя по Италии 7,2%. Собственно получается, что смертность пожилых людей в Италии сходна с таковой, что мы наблюдаем при обычных – некоронавирусных – пневмониях в той же возрастной группе. Пожилые люди умирают не собственно от коронавируса, они умирают от пневмоний, чем бы они не были вызваны: вирусом гриппа, пневмококком или COVID-19. Смертность по возрастным группам про «некоронавирусных» пневмониях часто даже выше, чем мы видим в Италии – до 25% при средней в 9%. При том, что, допустим, в США ежегодно госпитализируются с внебольничной пневмонией 2% населения старше 65 лет», – написал он в своем Telegram-канале.

Врач задался вопросом, почему в Италии «захлебнулись госпиталя». После первого госпитализированного зараженного, по его словам, «тяжелые больные стали поступать десятками».

«Стало ясно, что где-то была упущена серьезная вспышка коронавирусной инфекции. Исходя из Китайского опыта, где в реанимацию попадали 5% зараженных больных, подсчитали, что таких людей может быть более 20 тыс. человек. Были начаты известные сегодня всем карантинные мероприятия, но пока они набирали силу, за 2 недели сотни больных уже переполнили доступные реанимационные койки. По сегодняшней статистике число реанимационных больных в Италии – 16% от общего количества зараженных и все они пожилые или хронически больные люди. Вывод: такие инфекции лечат не врачи – с такими инфекциями надо бороться организаторам здравоохранения вкупе с властями. В Италии упустили время (как и в Китае, когда до установления карантина из Уханя уже выехало 5 млн человек) и забили тревогу, когда нарыв уже вскрылся», – считает он.

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«И нам всем урок. Хотя мы тут на недосягаемой для других стран высоте. Мы сразу взяли под контроль все пневмонии и все ОРЗ. Кстати: недостаток больничных коек в Европе обуславливает положение, когда больные коронавирусной инфекцией не в тяжелом состоянии находиться дома. Казалось бы логично: раз патогномичного лечения нет и у тебя всего лишь легкое недомогание – сиди дома и не заражай других, в больнице тебе делать нечего! Но вот это «сиди дома» вероятно не срабатывает: то родственники зашли, то на секундочку выглянули собачку выгулять, то еще что... Иначе откуда такой рост заболеваемости?! А у нас всех с симптомами в больницу и под замок! Сбежал – тебя с полицией обратно. Но и результат налицо!» – отметил Мясников.

Ранее Александр Мясников высказал предположение о сроках окончания эпидемии коронавируса и целесообразности долгого карантина.

Всемирная организация здравоохранения отмечала, что Россия предпринимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов в рамках предотвращения распространения коронавируса.

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