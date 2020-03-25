РЖД на фоне коронавируса изменили расписание поездов

Холдинг РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России, имеющих альтернативу на данных маршрутах, или сокращает частоту курсирования, сообщили в пресс-службе компании.

«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на данном маршруте», – передает РИА «Новости» сообщение РЖД.

Всего изменения затронут 31 поезд формирования «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

В частности, отменяется ряд поездов между Москвой и Санкт-Петербургом, «круговой поезд» 603/604 Москва Киевская – Москва Павелецкая и др., сокращается периодичность курсирования поездов Челябинск – Омск, Пенза – Ряжск, Самара – Казань и другие.

Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо полностью вернуть средства за билеты в отмененные поезда.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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