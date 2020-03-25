РЖД на фоне коронавируса изменили расписание поездов

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НОВОСТЬ ЧАСА:Россия предложила США помощь в борьбе с коронавирусом
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Пандемия вернула мир к традиционной энергетике
В мире растет запрос на защиту и крепкую власть
Зачем Россия помогает Италии
Почему Италия оказалась бессильна перед коронавирусом
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Негры на службе Ходорковского
Максим Соколов, публицист
Не все пишут блог-секретари, порой к клавиатуре прорывается сам Михаил Борисович, и тут мы видим неграмотное письмо весьма некультурного человека, причем периодически устраивающего простодушную распальцовку – «Моргала выколю! Рога пообломаю!» Подробности...
Скажем польским писакам спасибо
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Польские писаки наглядно показали, зачем нужны поправки в российскую Конституцию и почему они нужны срочно, именно сейчас, в это сложное для страны время. Всем скептикам убедительно продемонстрировано – в Основном законе страны необходим предельно строгий запрет на любые переговоры, затрагивающие нерушимость российских границ. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Ничто так не успокаивает, как чужая паника
Алексей Алешковский, сценарист
Мы или один народ, независимо от своих идеологических симпатий и антипатий, или враждующие участники бесконечного, бессмысленного и беспощадного ток-шоу, которые нуждаются только в наркотическом хайпе, покуда им не указали на выход. Нам всем нужны ориентиры. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Путин посетил больницу в Коммунарке
Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойнаПодробности...
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400Подробности...
Как мировые столицы переживают коронавирус
Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 мартаПодробности...
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