При пожаре в частном доме под Пензой погибли семь человек

В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове в Пензенской области погибли семь человек, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета.

В ЕДДС уточнили, что в результате пожара погибли «семь человек, из них трое детей», передает ТАСС. Там также уточнили, что погибшие – семья из трех человек (мать и двое детей) и их гости.

По данным регионального главка МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров. К его тушению привлекались 18 человек, использовалось шесть единиц техники.

Напомним, в прошлый понедельник при пожаре в Иркутской области погибли семь человек, включая четверых детей.