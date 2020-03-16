При пожаре в Иркутской области погибли четверо детей

Жертвами пожара в жилом доме в селе Усть-Уда Иркутской области стали семь человек, включая четверых детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре в двухквартирном жилом доме на улице Орджоникидзе поступила от очевидцев в 05.25 (00.25 мск). К моменту прибытия пожарных горела веранда одной из квартир, передает ТАСС.

Внутри квартиры были обнаружены семь человек: мужчина 1998 года рождения, две женщины 1997 и 1993 годов рождения, а также четверо детей. Все получили отравление угарным газом. «Пожарными им была оказана неотложная помощь, до приезда медиков проводилась сердечно-легочная реанимация. Дети были доставлены в Усть-Удинскую центральную районную больницу, но, несмотря на усилия врачей, скончались», – добавили в пресс-службе.

Предварительной причиной пожара в МЧС назвали короткое замыкание. При этом отмечается, что семья была неблагополучной. «В январе этого года с жильцами дома была проведена беседа, им был установлен автономный пожарный извещатель, который, к слову, работал и подавал сигнал на момент прибытия пожарных. Почему взрослые своевременно не отреагировали на него и не предприняли действий к спасению, предстоит установить в ходе проверки. По словам соседей, жильцы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения», – цитируют в пресс-службе заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктора Пашкова.

Возгорание в квартире было потушено в 05.39 по местному времени (00.39 мск) на площади 25 кв. метров.

Напомним, 8 марта при пожаре в Югре погибли трое детей.