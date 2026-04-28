Белоусов заявил о перспективах военного сотрудничества с Таджикистаном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Белоусов на переговорах с таджикским коллегой Эмомали Собирзодой, российско-таджикистанское сотрудничество в военной сфере обладает значительным потенциалом, передает РИА «Новости».

Он отметил, что взаимодействие в сфере обороны рассматривается как ключевой фактор стабильности в Центральной Азии, особенно на фоне вооруженного конфликта в Иране и обострения ситуации в других регионах мира.

Он подчеркнул, что министерство обороны России оказывает содействие в оснащении и развитии Вооруженных сил Таджикистана, а также делится своим боевым опытом. По словам министра, российская сторона заинтересована в дальнейшем развитии всестороннего взаимодействия между военными ведомствами двух стран для обеспечения их безопасности.

В ходе встречи, прошедшей на полях совещания глав военных ведомств стран-участниц ШОС в Бишкеке, глава Минобороны Таджикистана поблагодарил Белоусова за поддержку и укрепление таджикских вооруженных сил, отметив также высокий потенциал двустороннего военного сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Бишкек для участия в совещании глав военных ведомств стран ШОС.

Ранее глава российского ведомства посетил с рабочим визитом объекты военной инфраструктуры на территории Таджикистана.

Главы министерств обороны двух стран утвердили программу стратегического партнерства на 2026–2030 годы.