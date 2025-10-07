  • Новость часаПутин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    Вопросы про «Томагавки» Украине заставляют США говорить шифровками
    В США выявили переводы Зеленского в саудовский банк на 50 млн долларов ежемесячно
    Херш: В Белом доме обеспокоены ухудшением умственных способностей Трампа
    Эксперт: Нобелевские лауреаты открыли возможность манипуляции квантовыми эффектами
    Путин сообщил об отступлении украинских войск по всей линии фронта
    Путин заслушал доклад о ситуации на фронтах
    Путина с днем рождения поздравили лидеры СНГ и премьер-министр Индии
    Европа вдвое повысила пошлины на импорт стали
    Назван запланированный на развитие туризма в России объем финансирования
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    6 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Меркель придумала объяснение для глупых

    По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.

    4 комментария
    7 октября 2025, 22:13 • Новости дня

    Минобороны сообщило о прибытии Белоусова с рабочим визитом в Таджикистан

    Минобороны сообщило о прибытии Белоусова в Таджикистан

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Таджикистан с рабочим визитом, в ходе которого посетит объекты военной инфраструктуры на территории страны, сообщило Минобороны.

    «Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Душанбе (Республика Таджикистан) с рабочим визитом. Андрей Белоусов посетит объекты военной инфраструктуры Минобороны России, находящиеся на территории Таджикистана», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

    В Минобороны указали на то, что визит предусматривает серию переговоров с военно-политическим Таджикистана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин с 8 по 10 октября совершит государственный визит в Таджикистан, где проведет переговоры с президентом Эмомали Рахмоном и лидерами ряда других стран.

    7 октября 2025, 10:00 • Новости дня
    Путин в свой день рождения решил провести совещание с Совбезом России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин запланировал в собственный день рождения, 7 октября, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько [связано] с рабочей повесткой дня», – цитирует Пескова ТАСС.

    Также у главы государства есть множество международных телефонных переговоров в связи с поздравлениями с днем рождения.

    Кроме того, у президента есть личные планы на этот день, добавил представитель Кремля.

    Путин родился 7 октября 1952 года. Обычно глава государства проводит дни рождения за работой.

    Напомним, Путина с днем рождения поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 14:18 • Новости дня
    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России

    Эксперт Климов: Планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России повлечет ответ Москвы

    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планируемые Брюсселем ограничения на перемещения российских дипломатов в зоне ЕС противоречат уставным документам Евросоюза, а также международным дипломатическим документам. Но вырабатывать ответные меры нужно с учетом специфики каждой страны, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее в Евросоюзе согласовали новые ограничения против сотрудников российских диппредставительств.

    «Брюссель хочет вернуть дипломатический уровень взаимодействия с Россией к 80-м годам, когда в отношении наших дипломатов также действовали ограничения и производились высылки из стран Европы. Впрочем, Москва уже наверняка прорабатывает ответные меры», – отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике.

    «При этом, не уверен, нужно ли вводить аналогичные меры против всех стран ЕС, зачесывая их, что называется, под одну гребенку. Государства, входящие в сообщество, их власти, а также политический и деловой истеблишмент весьма неоднородны, как и их отношения с Москвой», – отметил собеседник.

    «В плане перемещения дипломатов Россия может работать с некоторыми европейскими странами по системе взаимных двусторонних соглашений», – добавил спикер. «К тому же, наши специалисты не слишком часто ездят из одной страны ЕС в другую. Я с трудом могу представить, зачем работающему в Греции сотруднику российского диппредставительства вдруг понадобилось бы побывать во Франции», – заметил он.

    «Решение Брюсселя – это проявление дискриминации в отношении нашей страны. Думаю, это повлечет за собой ответные ограничения со стороны Москвы», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, готовящиеся ограничения противоречат уставным документам Евросоюза, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях. «Не могу сказать, что теперь за российскими дипломатами будут следить активнее, поскольку европейские профильные службы и так стараются не выпускать их из зоны внимания», – продолжил спикер.

    «Впрочем, учитывая нынешний уровень реальных отношений России с подавляющим большинством стран Евросоюза, новые ограничения не создадут нашим дипломатам дополнительных серьезных проблем. Но они затруднят процессы, относящиеся к коммуникации, и вынудят сотрудников российских диппредставительств направлять дополнительные нотификации в контролирующие органы европейских стран», – полагает собеседник.

    Во вторник стало известно, что в ЕС преодолели вето Венгрии и согласовали ограничения на перемещения российских дипломатов внутри сообщества – они должны будут уведомлять принимающую страну не менее, чем за 24 часа до пересечения границы, пишет Financial Times. Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового 19-го пакета санкций.

    Также дипломаты должны будут указывать марку, тип и номер авто, пункты пересечения границы, даты въезда и выезда. В случае с поездом, автобусом или самолетом потребуется предоставить данные о перевозчике и маршруте. Любая страна-член ЕС может ответить отказом без объяснения причин, сообщает ТАСС.

    Стоит отметить, что «юридическое принятие» пакета может быть отложено из-за спора по поводу заявки Австрии на включение еще одной меры, которая сняла бы санкции с активов, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать банку Raiffeisen ущерб, понесенный в России.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры со стороны Москвы неизбежно последуют, если в ЕС ограничат свободу передвижения российских дипломатов. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство изучило «безумную новеллу» Чехии.

    В Москве считают возможное ограничение свободы перемещения российских дипломатов в ЕС откровенно конфронтационным шагом, который не останется без ответа, предупреждал, в свою очередь, директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    Комментарии (10)
    7 октября 2025, 18:10 • Видео
    Франция шокировала Евросоюз

    Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 04:00 • Новости дня
    Экс-советник Зеленского Арестович повторно объявлен в розыск в России
    Экс-советник Зеленского Арестович повторно объявлен в розыск в России
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская база МВД обновила информацию о розыске экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, ранее заочно арестованного в Москве.

    Данные ведомственной базы МВД России, с которыми ознакомилось агентство РИА «Новости», свидетельствуют о переобъявлении в розыск бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, включенного в перечень террористов и экстремистов в России. В карточке по розыску указано: «Арестович Алексей... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен».

    В 2024 году суд Москвы заочно арестовал Арестовича за призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма, а также распространение дезинформации об использовании Вооруженных сил России. В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень террористов и экстремистов.

    В начале октября 2023 года Арестович уже был объявлен в федеральный розыск в России. В интервью журналистке Ксении Собчак он заявлял о согласии с идеей передачи России четырех новых регионов и Крыма без формального признания, что вызвало широкий общественный резонанс.

    Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре 2022 года. По итогам голосования большинство жителей поддержали вступление в состав России. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, власти России считают этот вопрос окончательно закрытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Владимир Зеленский потеряет свой статус после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Зеленский подписал указ о санкциях в отношении Арестовича. Басманный суд Москвы арестовал Арестовича заочно за публичные призывы к терроризму.

    Комментарии (9)
    7 октября 2025, 02:21 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией

    Лидер КНДР пообещал вечную дружбу России и КНДР в поздравлении Путину

    Ким Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В послании по случаю дня рождения Владимира Путина лидер КНДР подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР.

    Поздравление президенту России Владимира Путина с днем рождения направил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В своем обращении Ким Чен Ын заявил: «Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения».

    Глава КНДР подчеркнул, что благодаря руководству Путина Россия стала могучей державой, возглавляющей создание нового многополярного мира. Он выразил уверенность в том, что дружба между Пхеньяном и Москвой будет вечной, а союзнические отношения будут играть ключевую роль в формировании справедливого миропорядка.

    Ким Чен Ын также выразил уверенность, что КНДР продолжит всестороннюю поддержку российской стороны в деле защиты суверенитета и территориальной целостности, отмечается в сообщении агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал двусторонние отношения между Россией и КНДР интенсивными. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил необходимость непрерывного повышения боеспособности флота страны. Президент США Дональд Трамп может посетить корейскую демилитаризованную зону для встречи с Ким Чен Ыном.

    Комментарии (30)
    7 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Алиев поздравил Путина по телефону с днем рождения
    Алиев поздравил Путина по телефону с днем рождения
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и затронуть вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения по телефону, передает РИА «Новости». В ходе разговора Алиев поздравил Путина с праздником, а российский президент выразил благодарность за внимание.

    Стороны обсудили текущее состояние отношений между двумя странами и их перспективы. По итогам разговора президенты обменялись мнениями о развитии сотрудничества между Баку и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин запланировал совещание с Совбезом России в свой день рождения. Александр Лукашенко поздравил Путина. Ким Чен Ын направил поздравление Путину и пообещал вечную дружбу с Россией.

    Комментарии (15)
    7 октября 2025, 07:05 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Трамп может заставить ЕС купить Tomahawk для Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп может одобрить поставки ракет Tomahawk Украине с привлечением финансовых средств Евросоюза, сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico.

    Подобное решение позволит Америке разрешить Украине закупить партию крылатых ракет большой дальности Tomahawk с помощью Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'AntiDiplomatico.

    Авторы статьи считают это «неплохим решением» для Соединенных Штатов.

    Издание также указывает на потребность Украины в дополнительных системах противоракетной обороны и дополнительном финансировании для создания и закупки собственного вооружения в перспективе.

    Ранее президент России Владимир Путин пояснял, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Комментарии (2)
    7 октября 2025, 16:57 • Новости дня
    Путина с днем рождения поздравили лидеры СНГ и премьер-министр Индии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин принял поздравления с днем рождения от глав государств СНГ и премьер-министра Индии, в разговорах обсуждались вопросы будущего сотрудничества.

    В адрес Путина по случаю дня рождения поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров, говорится в Telegram-канале Кремля. В телефонных беседах главы государств Содружества Независимых Государств, среди которых президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, тепло поздравили российского лидера.

    Во время этих телефонных разговоров стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также вопросы подготовки и предстоящей совместной работы на заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Душанбе. Помимо этого, все главы государств СНГ направили Путину и письменные поздравительные послания.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди также поздравил Владимира Путина по телефону с днем рождения. Лидеры стран подтвердили обоюдный интерес к дальнейшему развитию особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией. В ходе разговора обсуждалась подготовка визита Путина в Индию, который запланирован на декабрь этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что Владимир Путин сделал многое для укрепления дружбы и партнерства между Россией и Таджикистаном. Эмомали Рахмон также позвонил Владимиру Путину и поздравил его с 73-летием.

    Комментарии (4)
    7 октября 2025, 13:54 • Новости дня
    Песков сообщил о живом диалоге Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Диалог между Россией и США на уровне дипломатических ведомств остается в подавленном состоянии, передает ТАСС. Дмитрий Песков отметил, что серьезные шаги для выхода из этого положения пока не предприняты. По его словам, кризис в отношениях усугубляется «большой инерционностью» существующей ситуации.

    Песков подчеркнул, что на уровне глав государств ситуация более живая. Представитель Кремля добавил, что контакты Владимира Путина и Дональда Трампа отличаются от формального дипломатического общения.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поводом для оптимизма оценку Дональдом Трампом предложения Владимира Путина по ДСНВ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk на Украину разрушат начало восстановления отношений России и США.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 22:37 • Новости дня
    В Белгороде прогремели взрывы во время сигнала ракетной опасности

    Серия взрывов прогремела в Белгороде во время объявления ракетной опасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером в Белгороде прозвучали громкие взрывы сразу после объявления ракетной опасности, что вызвало тревогу у местных жителей.

    Сигнал ракетной опасности был объявлен на всей территории Белгородской области в 22.20 по московскому времени, передает РИА «Новости». Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей немедленно укрыться в подвалах и оставаться там до официальной отмены угрозы.

    Через несколько минут после объявления тревоги в Белгороде были слышны резкие громкие звуки, раздававшиеся в небе. По информации корреспондента, характер взрывов был различным по интенсивности, а на улицах у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

    Гладков подчеркнул необходимость сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб до получения сигнала об окончании опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку шестнадцати беспилотников на Севастополь, инфраструктура города не пострадала. В результате атаки на объекты инфраструктуры в Белгородской области произошли существенные перебои с подачей электроэнергии, часть учреждений перевели на резервное питание.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 00:44 • Новости дня
    Четверть россиян ощутили потерю времени из-за коротких видео

    Исследование показало, что 25% россиян пожаловались на пустоту после просмотра видеороликов

    Tекст: Денис Тельманов

    Просмотр коротких и абсурдных интернет-видео вызывает ощущение потери времени и пустоты у четверти пользователей, считают участники опроса Rambler&Co.

    Результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co свидетельствуют, что 25% россиян после просмотра коротких видео в интернете жалуются на пустоту и потерю времени, передает РИА «Новости». При этом 46% опрошенных воспринимают такие ролики как обычное развлечение без последствий, а 24% отметили раздражение. Только 3% указали, что подобный контент помогает расслабиться, и 2% – что вдохновляет.

    Согласно итогам опроса, 15% смотрят несерьезные видео перед сном, 14% – в дороге, по 7% – на работе или в компании друзей, но более половины, а именно 57% признаются, что теряют контроль над временем и ресурсами из-за просмотра. Каждый день короткие видео смотрят 15%, еще 8% делают это несколько раз в неделю, четверть – случайно залипают при встрече с такими роликами в ленте. В то же время 28% заходят на такие видео редко, а 24% стараются избегать совсем.

    Главной причиной просмотра залипательных роликов стало желание быстро развлечься – об этом сообщили 18% участников. Еще 15% выбирают милые или абсурдные сюжеты для расслабления, 13% отвлекаются от рутины, 4% признали это вредной привычкой. Половина респондентов подчеркнула, что подобный контент не вызывает интереса. Среди альтернативных способов отдохнуть лидируют сериалы и фильмы (26%), полезные материалы (21%), книги (19%), прогулки и спорт (14%), музыка и подкасты (10%). Каждый десятый не видит замены просмотру коротких видео.

    Исследование проводилось на ресурсах Rambler&Co с 25 сентября по 2 октября 2025 года, в нем участвовали 161523 пользователя интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бурное развитие сайтов с виртуальными девушками на базе искусственного интеллекта стало одной из главных тем взрослой индустрии. Сервис TikTok частично возобновил работу в США через браузер, при этом мобильные приложения остаются недоступными. Аналитики VK Видео выявили, что зумеры чаще используют ускоренный просмотр видео, а старшие поколения предпочитают длинные ролики.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 00:18 • Новости дня
    Жительницу Ленобласти задержали за попытку заказать убийство мужа

    В Ленинградской области женщину обвинили в приготовлении к заказному убийству супруга

    Tекст: Денис Тельманов

    Пятидесятишестилетняя жительница Ленинградской области передала деньги «киллеру» за убийство мужа, но была задержана в ходе оперативного эксперимента.

    Правоохранители задержали женщину в Ленинградской области, передает РИА «Новости». По данным следствия, подозреваемая решилась на преступление из-за личной неприязни к супругу и начала искать исполнителя убийства за денежное вознаграждение.

    Сотрудники ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области провели оперативный эксперимент с участием «киллера», которому женщина в городе Тосно передала аванс, предоставила сведения о муже и его образе жизни, а также потребовала предъявить фото «трупа» в качестве доказательства исполнения заказа.

    Встреча между женщиной и подставным исполнителем состоялась шестого октября, когда тот показал ей сфабрикованную фотографию. После этого подозреваемая была задержана сотрудниками полиции и следственного комитета. В отношении нее возбуждено уголовное дело за приготовление к покушению на убийство по найму.

    В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечают в следственных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемого в убийстве человека топором из-за спора о квартире в Москве поместили под стражу. Действия обвиняемого переквалифицировали на статью «Убийство, совершенное из корыстных побуждений».

    Суд избрал арест для 36-летней женщины после конфликта в Мышкинском районе Ярославской области, где погиб 30-летний мужчина. Следствие установило, что женщина нанесла мужу около 36 ножевых ранений ночью 13 мая.

    В Туапсинском районе Краснодарского края арестовали исполнителя и заказчика убийства местного жителя. Убийство произошло 11 апреля возле бассейна, мужчину застрелили.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выбор жителей Донбасса и Новороссии подтвердил правильность шагов, предпринятых властями страны в феврале 2022 года.

    Решения, принятые в феврале 2022 года, были своевременными и правильными, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. По его словам, желание жителей Донбасса и Новороссии связать свое будущее с Россией подтвердило обоснованность этих шагов.

    Путин напомнил, что 30 сентября отмечался день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. «Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», – заявил глава государства на совещании с командующими группировок войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения. На встрече он заслушал доклад о положении на фронтах.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 05:56 • Новости дня
    Бердымухамедов поздравил Путина с днем рождения

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Туркмении поздравил Владимира Путина с днем рождения и подчеркнул значимость его роли в укреплении стратегических связей между двумя государствами.

    Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил поздравление российскому лидеру Владимиру Путину по случаю его дня рождения, передает ТАСС.

    В обращении Бердымухамедов высоко оценил уровень сотрудничества между Ашхабадом и Москвой, отдельно отметив личный вклад российского президента в развитие стратегических и дружественных отношений Туркмении и России.

    «Мы намерены и в дальнейшем расширять прошедшие испытания временем политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами», – заявил президент Туркмении, обращаясь к Путину. Он также пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а российскому народу – благополучия и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР в послании по случаю дня рождения Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание вопросам урегулирования палестинской проблемы и плану по Газе.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 21:12 • Новости дня
    Путин заслушал доклад о ситуации на фронтах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в день своего рождения провел в Петербурге совещание, где заслушал доклад о положении на фронтах.

    Путин провел совещание по оперативной обстановке в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Заседание прошло в Петербурге в день рождения главы государства. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, подробный доклад о ситуации на фронтах президенту представили начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск.

    Песков отметил: «В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах».

    Во встрече принял участие директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, сообщили в Telegram-канале Кремля.

    «В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории (4900) и 212 населенных пунктов», – сказал Путин на совещании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в собственный день рождения, 7 октября.

    Комментарии (6)
    7 октября 2025, 07:33 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
    Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с днем рождения отметил, что президент России Владимир Путин укрепил суверенитет и авторитет России на международной арене.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление Владимиру Путину по случаю дня рождения, сообщает ТАСС. В своем обращении Лукашенко особо отметил вклад российского лидера в укрепление суверенитета России и повышение ее авторитета на мировой арене.

    Лукашенко подчеркнул: «Российский народ прочно связывает с вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире». Он также выделил принципиальность, целеустремленность, верность долгу и политическую мудрость Путина, а также его исключительную преданность Родине, которые, по мнению белорусского лидера, обеспечили Путину признание внутри страны и уважение зарубежных коллег.

    Глава Белоруссии выразил уверенность, что партнерские отношения между Минском и Москвой, основанные на совместных действиях, останутся прочным ориентиром для будущих поколений граждан обеих стран. В заключение Лукашенко пожелал Путину здоровья, счастья, благополучия и энергии для дальнейших успехов на посту президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР отправил поздравительное послание по случаю дня рождения Владимира Путина. Он подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР.

    Комментарии (0)
    Россия уведомила МАГАТЭ об ударе дрона ВСУ по Нововоронежской АЭС
    Трамп сравнил демпартию США с Сомали
    В Катаре заявили о принятии ХАМАС и Израилем плана Трампа по Газе
    Росавиация озвучила пессимистичный сценарий сокращения авиапарка РФ
    Арестован владелец склада с суррогатным алкоголем в Ленобласти
    Российский турист скончался после купания в турецкой Аланье
    Дуров сумел избежать штрафа за купание в заповедном озере

    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом

    Россию ждет новый исторический рекорд в 2025 году по производству и экспорту минеральных удобрений. Отрасль ставит рекорды уже второй год подряд. Это не сиюминутные успехи, а логичный результат работы за последние несколько десятилетий. Россия помогает аграриям с урожаями буквально по всему миру. В чем секрет популярности российских удобрений за границей? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Провал цветной революции в Грузии обнажил слабость ЕС

    План проевропейских сил в Грузии устроить государственный переворот после муниципальных выборов провалился. Речь идет о пятой за последние четыре года неудачной попытке организовать «майдан». Почему прежние тактики цветных революций не срабатывают и что это говорит о влиянии Брюсселя? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

