При пожаре в Югре погибли трое детей

В Югорске (ХМАО) из-за пожара в доме погибли трое детей, еще один человек пострадал. Владелица жилплощади была доставлена в больницу с ожогами 80% тела, сообщили СМИ.

Сообщается, что при пожаре погибли трое несовершеннолетних, которые являются родственниками владелицы дома.

«Среди них сын владелицы сгоревшего дома и двое внуков, которые приехали в гости из города Советский», – сообщил источник URA.RU.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО информацию подтвердили. Предварительная версия – короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Администрация Советского района окажет пострадавшей семье помощь в погребении несовершеннолетних детей», – заявила замглавы Советского района Людмила Носкова.

В январе в Ярославской области при пожаре в частном жилом доме погибли трое детей, еще два человека пострадали.