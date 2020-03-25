Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ливии

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Ливии, сообщил Национальный центр по контролю заболеваний в Триполи.

По сведениям Reuters, инфицированный находится в одной из больниц Триполи, передает ТАСС.

Накануне МИД России призвал ввести гуманитарную паузу во всех «горячих точках» мира, включая Ливию.

Напомним, 13 февраля СБ ООН принял резолюцию по Ливии с требованием «ко всем странам – членам (ООН) соблюдать условия оружейного эмбарго, (...) в том числе прекратив любую поддержку (наемного военного контингента) и выведя весь военный наемный контингент».

Отметим, президент Турции Тайип Эрдоган признал, что в Ливии есть бойцы из так называемой вооруженной сирийской оппозиции, а также турецкие военные инструкторы.

2 января парламент Турции поддержал отправку войск в Ливию. После этого парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией, а глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в «авантюре по возрождению Османской империи в Ливии».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении Турции вмешаться в ливийский конфликт.

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