Минтруд разработал меры по поддержке рынка труда

Министерство труда и соцзащиты создало проект постановления по дополнительным мерам поддержки рынка труда из-за распространения коронавируса, сообщил замглавы ведомства Всеволод Вуколов.

«Разработан проект постановления правительства по пакету ряда мер, по реализации дополнительных мер, называется «По поддержке ситуации на рынке труда», – сообщил Вуколов, передает РИА «Новости».

Документ предлагает проанализировать данные о временной занятости работников, которые находятся под угрозой увольнения, провести их опережающее профессиональное обучение и стажировку и стимулировать безработных открывать собственное дело для создания дополнительных рабочих мест.

Он уточнил, что предлагается проанализировать данные о временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, провести опережающее профессиональное обучение и стажировку работников, а также стимулировать безработных граждан открывать собственное дело и создавать дополнительные рабочие места для трудоустройства других безработных.

«Пока планируем, что в этих мерах будут задействованы около 67 тыс. человек», – сказал замминистра.

На данный момент в стране насчитывается 700 тыс. безработных, уточнил глава ведомства Антон Котяков.

«На сегодняшний день ситуация в сфере занятости стабильная. У нас зарегистрировано более 1,5 млн вакансий, при этом на рынке труда только порядка 700 тыс. соискателей», – заявил министр.

В марте 2018 и 2019 годов фиксировали по 800 тыс. безработных, отметил он.

При этом 101 тыс. россиян работают в режиме неполной занятости, сказал Котяков. «Она (цифра – прим. ВЗГЛЯД) в принципе сопоставима с количеством людей на неполной занятости за прошлый год», – уточнил глава ведомства.

Эти данные сопоставимы с теми сведениями, которые Минтруд получал по неполной занятости за 2019 год, цифра сократилась на 5,8% по сравнению с данными на конец февраля.

Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда.

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