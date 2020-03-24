Определена дата саммита G20 по коронавирусу

Экстренный саммит лидеров стран «двадцатки» по ситуации с распространением коронавируса в мире должен состояться 26 марта в формате видеоконференции, сообщили СМИ.

Как сообщает «Киодо» со ссылкой на источники в японском правительстве, конкретное время конференции согласовывается. Ожидается, что по японскому времени она пройдет вечером (днем в России и Европе), передает ТАСС.

Власти Саудовской Аравии на следующей неделе планируют созвать чрезвычайный саммит «Большой двадцатки» в режиме онлайн, чтобы продвинуться в вопросе скоординированного реагирования на пандемию COVID-19.

Напомним, в понедельник Кремль рассказал о подготовке виртуального саммита G20 по коронавирусу.

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